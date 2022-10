FGTS: Trabalhador poderá antecipar depósitos futuros

As instituições financeiras tiveram até 120 dias para se adequarem ao uso dos depósitos futuros do FGTS. Como a portaria foi publicada no Diário Oficial da União em fevereiro deste ano, a nova regra já está valendo, mas ainda não começou a ser aplicada porque depende de regulamentação.

Quem pode antecipar

Apenas as famílias com mente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4,4 mil serão aptas a adiantar o fundo de garantia para financiar a casa própria. Além disso, os recursos só poderão ser usados na aquisição de um imóvel por pessoa.

A contratação funciona como uma espécie de consignado com garantia do FGTS, no qual o depósito mensal é descontado para pagar as prestações. O Ministério do Desenvolvimento Regional calcula que um trabalhador que recebe salário de R$ 2 mil poderá ampliar de R$ 440 para R$ 600 o valor da parcela sem precisar desembolsar nenhum real a mais.

“A consignação do FGTS poderá criar um poder de compra que a pessoa talvez não tenha para adquirir a sua casa. E quem comprometer o FGTS na prestação nunca acumulará o montante para tentar antecipar a quitação”, disse o secretário nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), Alfredo dos Santos.

Previsão de início

O uso futuro do FGTS deverá ser liberado a partir do próximo ano, segundo previsão do governo. No momento, o Conselho Curador do FGTS avalia o decreto para, posteriormente ,regulamentar a modalidade.

“O uso vale a pena desde que seja uma boa oportunidade de financiamento e não tire o equilíbrio financeiro do futuro da família. Se a pessoa erra nesse momento, pode se tornar uma desvantagem no futuro. A maior desvantagem é perder o tempo e dinheiro tentando comprar o imóvel e voltar à estaca zero”, concluiu Eliane Tanabe, planejadora financeira pela Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).

Fonte: Edital Concursos Brasil