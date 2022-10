Festival gratuito que une cinema e gastronomia é sediado em SP

- Publicidade -

Durante uma semana, entre os dias 6 e 12 de outubro, a capital paulista recebe um inédito festival gratuito que mistura sétima arte com gastronomia.

O 1° São Paulo Food Film Fest – Festival de Cinema e Gastronomia exibirá 48 filmes de 15 países de maneira híbrida e ainda terá degustações de pratos que marcaram a história do cinema.

O evento acontece com sessões presenciais nas salas do Espaço Itaú Augusta e na Cinemateca Brasileira, além de programação on-line na plataforma Belas Artes à La Carte.

Obras clássicas da gastronomia, filmes contemporâneos e documentários dividem a programação, a exemplo de “Julie & Julia”, “Ratatouille”, “Estômago” e “Amazônia em Chamas”.

Degustações de pratos icônicos do cinema acontecem após certas sessões presenciais, como no caso do filme japonês “Tampopo – Os Brutos Também Comem Spaghetti”, com degustação de lámen; do longa franco-marroquino “Adam”, com degustação de doce marroquino; e do norte-americano “First Cow – A Primeira Vaca da América”, com degustação de bolinho de chuva.

O festival comemora os 35 anos do lançamento do filme dinamarquês “A Festa de Babette”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Sua exibição acontece no dia 7 de outubro, às 20h, na Cinemateca Brasileira, com direito a degustação de Savarin, clássica sobremesa francesa.

Dois documentários também fazem sua estreia nos cinemas da capital durante o festival: o brasileiro “A Terra e o Prato”, dirigido por João Grinspum Ferraz e Fábio Meirelles, que revela como importantes figuras da gastronomia pensam a respeito das mudanças na indústria alimentar; e Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, de Morgan Neville, que revive as aventuras e o legado de Anthony Bourdain.

Completam a programação sessões on-line sucedidas de mesas com convidados para debates de temas relevantes que envolvem agricultura e fome, gênero na cozinha e consumo consciente. Acontecem ainda oficinas de stop motion para crianças entre 9 e 12 anos após as exibições da animação “Ratatouille” na Cinemateca nos dias 8 e 12. A realização do 1° São Paulo Food Film Fest em outubro também não é por acaso: o período é marcado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) como o Mês da Alimentação, que tem como objetivo envolver governos e população na luta contra a fome. “Nosso propósito é trazer, através do cinema, temas urgentes para discussão sem deixar de promover a experiência sensorial que a gastronomia traz”, conta Daniela Guariba, idealizadora do evento ao lado de André Henrique Graziano. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão presencial na Cinemateca e no Espaço Itaú Augusta. A programação on-line na plataforma Belas Artes à La Carte também é gratuita. Confira a programação completa no canal oficial do festival.

Fonte/ CNN BRASIL