Festival Aquiri reúne artistas do Acre para mostrar cultura da floresta

Com uma programação diversificada e apresentações de mestres da música e da dança acreana, o projeto Baquemirim realiza, no próximo dia 25 de novembro, o Festival Aquiri – Cantos e Baques da Floresta.

O evento é para celebrar o ano de atividades do projeto, e ocorre no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre (UFAC), com o objetivo de mostrar culturas como a dos seringueiros, indígenas, e por isso dá lugar às vozes da floresta, que estão no mundo todo e o Acre não conhece.

O Baquemirim tem sua atuação voltada para a educação e cultura. É um projeto de descolonização, e a ideia é dar voz, lugar de fala para artistas excluídos.

E o festival Aquiri é uma celebração que tem como protagonistas artistas que cantam, dançam, cozinham, tecem, pintam e vêm de vários pontos do estado do Acre.

Programação

Uma das atrações do Festival, o Boi Carion, vem do Município de Mâncio Lima, e guarda em seus enredos, semelhança com os reisados do Rio Grande do Norte.

Outra atração, do Vale do Juruá, será Txai Macêdo, de Cruzeiro do Sul, que canta os rios da floresta, frutos de suas viagens como indigenista ao longo da vida e fará a penúltima apresentação da noite.

Encerra a primeira edição do Festival Aquiri, Dona Zenaide Parteira, descendente do Povo Ashaninka, que compõe suas músicas para as crianças que vêm ao mundo pelas suas mãos.

