Festa: Hugo Bonemer mostra farra com filhos de Fátima Bernardes e William Bonner

Que os filhos de Fátima Bernardes e William Bonner são festeiros não é segredo para ninguém! Neste fim de semana, após os trigêmeos completarem 25 anos, Hugo Bonemer mostrou os bastidores de uma farra com os primos. O sobrinho do âncora do “Jornal Nacional” postou vídeos de um karaokê e ainda mostrou todo mundo largado no sofá depois da festa.

Nas imagens, a apresentadora Fátima Bernardes aparece dividindo o microfone com a filha. As duas cantam “Evidências” e o ator chama Beatriz de “mulherão da porr*”. A jovem revelou há pouco tempo que deseja se lançar como cantora de pagode, mas tem dividido opiniões ao soltar a voz publicamente.

Aniversário dos herdeiros

Fátima e Bonner usaram as redes sociais para parabenizar os filhos. Com uma foto dos trigêmeos ainda crianças, o jornalista escreveu: “Há 25 anos, tudo o que eu era, ou almejava, ou possuía tornou-se obsoleto. E nada do que eu fosse, almejasse ou possuísse poderia vir a ter valor maior”.

A apresentadora, por sua vez, publicou um vídeo mesclando momentos atuais e do passado. “Há 25 anos, o 21 de outubro se tornou o dia mais lindo da minha vida. Um amor que não se mede. Longe ou perto, esse amor aquece, ilumina, dá força pra seguir em frente. Amo vocês que vão ser sempre as minhas crianças, como nessas fotos do primeiro aniversário”, disse.

Fonte:Yahoo!