Feminicídio: Homem mata ex, a irmã dela e fere outras 2 mulheres

Um homem de 39 anos matou a ex-mulher, Evelyn Sousa da Silva, e a irmã dela na noite de sábado (8) no bairro de Pirajussara, em São Paulo, segundo a Polícia Civil. Edson Santiago da Luz Júnior ainda atirou contra outras duas mulheres que estavam na residência no momento do crime. Uma delas era a ex-sogra e a outra era uma visita.

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), após a ação, Edson se suicidou. Todos os envolvidos foram levados ao hospital, onde foram constatadas as mortes de Edson, da ex-mulher e da ex-cunhada.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo “Bom Dia SP”, da TV Globo, Evelyn Sousa da Silva vinha sofrendo ameaças desde o fim do relacionamento com Edson. Vizinhos presenciaram o ataque e relataram que ouviram muitos tiros vindos da casa. “Acho que foram uns dez tiros mais ou menos. Foi muito terrível. Um susto e tanto”, disse à TV uma pessoa que não quis se identificar.

“Eu peguei meu telefone, liguei pra polícia o mais rápido possível. A polícia chegou em questão de dez minutos. Eu cheguei a ver o rosto dele [Edson] na porta ainda”, afirmou a testemunha.

Segundo a TV, a arma utilizada no crime estava com numeração raspada. O caso foi registrado como feminicídio tentado e consumado e suicídio no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

Em nota à reportagem, a SSP informou que “a autoridade policial está ouvindo familiares das vítimas e demais diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.”

Evelyn deixa um filho de 4 anos, que não estava na casa no momento do crime.

FolhaPress