Felipão reclama de expulsão de Pedro Henrique e chama árbitro de malandro

- Publicidade -

Luiz Felipe Scolari não concordou com a expulsão do zagueiro Pedro Henrique na derrota por 1 a 0 do Athletico-PR para o Flamengo, neste sábado, na final da Libertadores, e criticou o árbitro argentino Patricio Loustau, a quem chamou de “malandro”. Na avaliação do experiente treinador, o defensor não deveria ter recebido o primeiro cartão amarelo, aos 27 minutos do primeiro tempo, punição que contribuiu para que fosse expulso aos 42, após receber novo amarelo, este considerado justo por Felipão.

“Nós estávamos jogando bem, continuamos jogando dentro das perspectivas de dez contra onze. Se eu aceito a expulsão? Eu apenas quero dizer o seguinte: este árbitro é muito inteligente. Ele sabe o momento de fazer as coisas, é muito inteligente. É um árbitro que eu conheço há muitos anos em todos os estádios. A primeira falta não era de cartão, a segunda falta era de cartão. Mas ele já tinha feito, ele sabe como minar… malandro”, afirmou.

Scolari voltou a criticar Loustau quando questionado sobre o motivo de ter escolhido o meia Alex Santana para sair do jogo na volta do intervalo, em alteração que promoveu a entrada do zagueiro Matheus Felipe para compensar a inferioridade numérica. O meia estava pendurado, e o treinador temia perder mais um jogador por expulsão.

“Me deu mais tempo para pensar (esperar o intervalo para fazer uma substituição após a expulsão). Optei por tirar o Alex porque já tinha o primeiro amarelo e se ele olhasse para o céu receberia o segundo amarelo, a gente sabe como funciona. As estruturas todas, o Petraglia (presidente do Athletico-PR) sempre avisou. A substituição por um zagueiro é porque deixamos o Fernandinho que comanda o setor do meio e decidir a sequência da jogada. Se o Fernandinho viesse para zagueiro, teríamos a colocação de outro zagueiro que não teria o discernimento do Fernandinho”, disse.

Apesar da bronca com a arbitragem, Felipão ficou satisfeito com o futebol apresentando pelo Athletico diante da circunstância desfavorável. “Avalio que o Atlético foi competitivo, fiquei satisfeito com a atitude de todos os jogadores, gostei demais. Espero que o Athletico continue assim no Campeonato Brasileiro que nós temos para jogar daqui para frente. Este é o Athletico que nos representa e que vem conseguindo os resultados, vinha conseguindo até a final da Libertadores”.

Sexto colocado no Brasileirão, com 51 pontos, o Athletico-PR volta a campo na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, onde enfrenta o Goiás pela 35ª rodada.

Estadão Conteúdo