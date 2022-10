Feijó: Polícia Civil prende investigado por homicídio

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira,5, a Polícia Civil em Feijo deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de R.A.O, de 23 anos investigado pelo crime de homicídio.

O crime ocorreu no dia 02 de outubro, por volta das 20h, na residência da vítima, uma propriedade rural, KM 72, da BR 346, sentido Feijó – Manoel Urbano.

De acordo com a investigação, o autor R.A.O. estava bebendo na casa da vítima juntamente com outras pessoas, quando por volta das 20h, a vítima passou a discutir com sua esposa, momento em que esta pediu socorro, dizendo que Eliel a estava lesionando com uma faca.

Diante desse cenário, R.A.O passou a discutir com a vitima e acabaram entrando em luta corporal, momento em que o autor desferiu quatro facadas contra a vítima, na região do peito e da barriga.

A vítima foi levada para a cidade de Manoel Urbano e, posteriormente para a cidade de Rio Branco por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Civil deu início as investigações e conseguiu identificar e prender o autor do crime e colocado à disposição da justiça.

O preso será levado para audiência de custódia.

Ascom/Polícia Civil do Acre