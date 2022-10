Fatalidade: Menino de 9 anos morre após cair de touro mecânico

- Publicidade -

Um menino de 9 anos morreu após cair de um touro mecânico, no distrito de Lobosillo, na região de Múrcia, na Espanha. De acordo com o jornal El Mundo, a criança teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O caso ocorreu por volta das 22h (horário local) no sábado (8), durante uma festa de aniversário. O touro mecânico foi instalado na rua San Antonio de Lobosillo. Segundo testemunhas, o garoto não conseguiu se segurar em um movimento brusco do equipamento e caiu no chão.

Mas outras pessoas teriam notado que o menino “desmaiou enquanto andava na atração e que a parada cardiorrespiratória pode ter sido anterior ao golpe”.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto de Medicina Legal de Múrcia e uma autópsia que determinará as causas exatas da morte será realizada.

O jornal La Opinion de Murcia informou que, segundo fontes da Câmara Municipal de Múrcia, um morador do distrito pediu uma autorização para ocupar a via pública para celebrar o seu 50º aniversário, onde faria a instalação do touro mecânico, mas ela foi negada.

Apesar de não ter a autorização da Câmara Municipal, a festa foi realizada na referida rua e com o touro mecânico instalado. As fontes municipais asseguram que foi aberto um processo sancionatório contra esta pessoa “por não cumprir a portaria”.

A Guarda Civil abriu um inquérito para esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte do menor e para apurar se o dono do touro mecânico ou o organizador da festa têm algum tipo de responsabilidade.

FolhaPress