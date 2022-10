Fatalidade: Homem morre afogado em lago durante pescaria

Um homem que participava de uma pescaria no Lago de Serra da Mesa, em Niquelândia, no norte goiano, morreu afogado, depois que seu barco foi levado pela marola. Equipes de Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionadas para o atendimento da ocorrência, no Condomínio Porto Seguro, na zona rural do município.