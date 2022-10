Fãs desmaiam e vomitam ao assistirem ‘Terrifier 2’, o filme macabro que assusta até o diretor

Sim, literalmente! De acordo com um usuário do Twitter, a sequência fez o amigo desmaiar dentro da sala do cinema. “Chamaram até a ambulância. Recomendo muito!”, brincou.

Outro internauta também relatou o quão perturbadora foi a sessão: “Uma bagunça sangrenta e incrível. O cara atrás de mim desmaiou em cima da minha poltrona, outro saiu porque não se sentiu bem e, saindo do cinema, ouvi um mano vomitando muito e alto no banheiro”.

Não demorou muito até que o diretor Damien Leone ficasse sabendo dos casos, o problema é que agora ele se sente bastante preocupado. “Eu adoraria ver as pessoas saindo da sala, acho que é tipo uma medalha de honra porque o filme é intenso”, afirmou.

“Mas não quero ninguém desmaiando, se machucando”, disse ao Entertainment Weekly. “Se você assistir o Terrifier 1 (2016), vai saber no que está se metendo [no segundo filme]”.

Segundo a sinopse oficial, o filme conta a história de um palhaço que, após ser ressuscitado por uma entidade sinistra, retorna ao Condado de Miles, onde tem como alvo uma adolescente e seu irmão mais novo na noite de Halloween.

Ainda não há previsão para lançamento no Brasil.

Ficou curioso sobre o conteúdo do filme?

Confira o trailer e segura o estômago!

Just saw Terrifier 2. It was an amazing gory mess. The guy behind me passed out cold n crashed into my chair, another guy left because he didn’t feel good, I overheard him say and walking out theatre door I heard a guy puking hard & loud in the bathroom. #Terrifier2 @damienleone

— TJ Barker (@realTJBarker) October 8, 2022