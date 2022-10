Famosos vão mal nas eleições de 2022; veja os eleitos e os perdedores

- Publicidade -

Os famosos sempre marcam presença com candidaturas em todas as eleições, e no pleito de 2022 não foi diferente. No entanto, o resultado acabou sendo longe do esperado. Em geral, só celebridades que mantinham alguma relação com a política tiveram sucesso. A coluna LeoDias mostra alguns nomes que venceram ou perderam as eleições deste ano.

Ex-BBBs fracassam