Famosos amados pelo Brasil: veja o valor das heranças de Marília Mendonça, Jô Soares e Gugu Liberato

- Publicidade -

Os famosos Gugu Liberato, Marília Mendonça e Jô Soares faleceram, não faz muito tempo, mas deixaram heranças milionárias aos seus herdeiros.

O apresentador Gugu Liberato faleceu em 21 de novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico, ao cair da altura de 4 metros, bater sua cabeça na quina de um móvel e ter um traumatismo craniano.

A família do famoso, junto com sua ex-companheira, Rose Miriam, vêm travando uma disputa intensa pela herança do rapaz, que está avaliada em 1 bilhão de reais.

Todo o problema da divisão começou em 2011, quando Gugu Liberato formulou seu testamento, onde dividia sua herança aos 3 filhos e cinco sobrinhos, excluindo Rose da divisão, que assinou o documento, mas acionou seus advogados.

Marília Mendonça foi vítima de um trágico acidente aéreo, no dia 5 de novembro de 2021, quando estava a caminho de um show.

O patrimônio deixado pela cantora foi deixado ao seu filho de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff. Estimasse que sua fortuna chegaria a casa dos R$500 milhões..

Hoje, a guarda do menino é compartilhada entre o pai e a avó materna, Ruth Dias. Como o herdeiro é menor de idade, a tutela dos bens ficará com a mãe de Marília Mendonça até o garoto completar 18 anos.