Famílias que recebem até R$ 2.400 tem Fundo de Garantia liberado; Confira

- Publicidade -

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é uma espécie de poupança, onde o empregador deposita 8% do salário do colaborador, todos os meses.

Dessa forma, em casos de demissão, o trabalhador CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) pode contar com recursos financeiros.

Mesmo que o Fundo de Garantia seja do trabalhador, a partir do primeiro depósito, ele não pode resgatar o dinheiro quando quer. Na verdade, existem regras e possibilidades de saque. O saque-rescisão, por exemplo, acontece quando a pessoa é demitida. Já o saque de aniversário FGTS, pode ocorrer uma vez por ano, no mês de nascimento do trabalhador.

Entre as várias possibilidades, agora, o Governo Federal aprovou mais uma: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do futuro. Confira mais detalhes sobre a possibilidade lendo esta matéria.

Governo aprova o Fundo de Garantia do Futuro para quem ganha até R$ 2,4 mil

Antes de mais nada é importante deixar claro que o Fundo de Garantia do Futuro não é uma renda. Diferente do saque aniversário FGTS, por exemplo, em que o trabalhador pode resgatar o valor que já é seu. Na verdade, o FGTS do Futuro é uma modalidade que trabalha com previsões.

O programa serve para que a população de baixa renda tenha acesso ao imóvel próprio pela Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, o trabalhador vai poder utilizar a previsão do que vai ganhar pelos próximos anos com o Fundo de Garantia e financiar o imóvel. É como se a Caixa Econômica Federal utilizasse os depósitos futuros do Fundo de Garantia no cálculo que representa a renda da família.

Apesar disso, o Ministério do Desenvolvimento Regional deixa claro que o Fundo de Garantia do Futuro não é uma renda do trabalhador. E sim, uma forma de adiantamento. Caso a pessoa seja demitida, ela abre mão da multa rescisória, que é dada com garantia para o banco. Ou seja, é uma forma de empréstimo.

Na prática, isso aumenta a renda do trabalhador. Imagine que alguém ganhe R$ 2.000,00. Ele recebe, de Fundo de Garantia, R$ 160,00. O banco vai considerar que seu salário é de R$ 2.160,00. Dessa forma, amplia suas possibilidades, uma vez que pode financiar um imóvel com um valor mais alto. Contudo, é necessário fazer um planejamento, pois em casos de demissão, a pessoa não poderá utilizar o FGTS.

Medida é anunciada às vésperas do segundo turno

Diante disso, a possibilidade do Fundo de Garantia do futuro, é anunciada às vésperas do segundo turno das eleições. O Presidente da República, que disputa uma vaga no Planalto, anunciou uma série de medidas que beneficiam a população. Além do FGTS do Futuro, aumentou o valor do Auxílio Brasil e criou o Auxílio Caminhoneiro e o Auxílio Taxista. Por fim, liberou o consignado para quem recebe Auxílio Brasil e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Fonte/ pronatec.pro.br