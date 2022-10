Família Real e os escândalos que ultrapassaram os portões do Palácio de Buckingham

Harry termina com Chelsy

Antes de se casar com Meghan Markle, o Príncipe Harry era conhecido por seu relacionamento de idas e vindas com Chelsy Davy.

O casal aparecia com frequência nos tabloides e, quando Davy anunciou o fim de seu relacionamento no Facebook, foi noticiado em todos os noticiários Happy Birth.

Parceiro de dança do príncipe William

O Príncipe William não tem medo de parecer bobo. Ele sempre tenta se divertir durante seus compromissos reais, seja dançando ou participando dos costumes locais, não importa onde esteja no mundo. No entanto, neste caso, ele não estava em serviço real.

Em 2017, ele foi fotografado dançando com uma mulher (que se acredita ser a modelo Sophie Taylor) em uma boate, durante uma viagem de esqui. Em uma entrevista, ele considerou o incidente uma diversão inocente.

O Suborno de Fergie

Sarah Ferguson apareceu nos tablóides novamente em 2010. Desta vez, ela foi pega por um repórter disfarçado, que lhe ofereceu aproximadamente $770.000 (na época) em troca de informações confidenciais sobre seu ex-marido, o príncipe Andrew.

Em uma reviravolta chocante, ela aceitou a oferta, alegando: “Isso abre tudo o que você poderia desejar. Posso abrir qualquer porta que você quiser.” Mais tarde, ela se desculpou, mas era tarde demais. Sua reputação havia sido prejudicada para sempre.

Suposta Rixa entre Harry e William

No ano passado, houve rumores circulando na mídia sobre uma rixa entre os irmãos William e Harry. Aparentemente, as coisas ficaram complicadas entre os dois, embora porta-vozes da realeza tenham negado as alegações.

Dizem que isso foi causado por questões pessoais, como a decisão de Harry de se afastar da família Real. Harry pareceu confirmar isso em uma entrevista, afirmando: “Sempre seremos irmãos… mas certamente estamos em caminhos diferentes no momento”.

Entrevista com Diana na TV

A entrevista de 1993 da princesa Diana com o jornalista Martin Bashir é uma peça lendária da história da televisão. Era incomum para um membro da família real ser tão franco sobre sua vida, e Diana não se conteve quando questionada sobre seu relacionamento.

Ela disse a famosa frase: “Éramos três neste casamento, então era gente demais”. A entrevista se tornou um assunto quente novamente, já que jornalistas supostamente chantagearam Diana com documentos falsos para garantir a entrevista.

A confusão de paternidade de Harry

Desde o nascimento do Príncipe Harry, há rumores na mídia de que o Príncipe de Gales não é seu pai verdadeiro. Embora William claramente se pareça com seu pai, há pouca semelhança entre Harry e Charles.

Quando foi revelado que Diana teria tido um caso extraconjugal com o oficial da cavalaria britânico James Hewitt, a imprensa enlouqueceu. Ele tem o mesmo cabelo ruivo brilhante de Harry, e os dois aparentemente têm um relacionamento próximo.

A rivalidade entre Meghan e Kate

Assim como seus maridos, Kate e Meghan foram objeto de especulação nos tablóides. Tem havido muitos relatos de uma suposta rivalidade entre as cunhadas, com rumores de atritos na preparação de uma dama de honra para o casamento real de Meghan.

No polêmico livro, Finding Freedom , dizia-se que as duas “não eram as melhores amigas” e que o relacionamento não havia progredido muito desde que Meghan começou a namorar Harry. No entanto, muitas fontes reais dizem que os rumores não são verdadeiros.

A abdicação do rei Edward VIII

O tio da rainha Elizabeth II, Edward VIII, assumiu o trono em 1936. No entanto, sua decisão de desistir da coroa causou um choque em toda a família real. Um ano depois de se tornar rei, ele renunciou ao título para se casar com Wallis Simpson.

Ela era uma socialite americana que se casou duas vezes. A Igreja da Inglaterra os proibiu de se casar, mas Edward decidiu colocar seu relacionamento em primeiro lugar. Ele abdicou e eles permaneceram casados ​​até o falecimento de Edward em 1972.

Amor proibido da princesa Margaret

A irmã mais nova da rainha Elizabeth II, a princesa Margaret, conhecia bem os escândalos. Ela chocou sua família quando se apaixonou pelo oficial da Força Aérea Real, capitão Peter Townsend. A união deles foi polêmica porque Townsend já era casado.

Como resultado, ela se viu dividida entre o dever real e o homem com quem queria se casar. Em 1953, ele se separou de sua esposa e pediu a princesa Margaret em casamento. Mas, não houve um final de conto de fadas – eles infelizmente terminaram seu noivado dois anos depois.

Caso de amor do Capitão Mark Phillips

A história de amor da Princesa Anne (filha da Rainha Elizabeth II) é cheia de reviravoltas. Ela se casou com o soldado Capitão Mark Phillips em 1973. No entanto, provando que até mesmo princesas podem ter azar no amor, ele foi infiel a Anne e teve um caso com Heather Tonkin, uma professora de arte da Nova Zelândia.

Tonkin engravidou e mais tarde deu à luz uma filha chamada Felicity. Depois de um dramático processo de paternidade em 1991, Phillips foi confirmado como o pai de Felicity.

Vazamento de telefonema da princesa Diana

Não é segredo que a princesa Diana foi perseguida pela imprensa ao longo de sua curta vida. Em 1992, o The Sun publicou uma transcrição vazada de uma ligação gravada – que mais tarde ficou conhecida como Squidgygate ou Dianagate – entre Diana e seu amigo próximo, o ator James Gilbey de Eastenders.

Diana ainda era casada com o príncipe Charles e muitos pensaram que essa conversa indicava um affair. Gilbey chamou a princesa Diana pelo apelido de “Squidgy” mais de 53 vezes e declarou seu amor por ela. Você acha que eles eram apenas amigos?

Ligação telefônica do príncipe Charles e Camilla

Coincidentemente, o príncipe Charles também foi vítima de um escândalo envolvendo telefones. Pouco tempo depois do polêmico telefonema de Diana vazar, uma revista australiana publicou a transcrição de uma conversa entre o príncipe Charles e sua futura esposa, Camilla Parker Bowles.

O telefonema deixou extremamente óbvio que os dois estavam juntos, apesar do fato de Charles ainda ser casado com Diana na época. Isso virou manchetes em todo o mundo, para consternação da realeza.

Fotos embaraçosas de Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, duquesa de York (conhecida na imprensa como ‘Fergie’) teve sua parcela de escândalos reais. Ela foi casada com o filho da rainha Elizabeth II, o príncipe Andrew, de 1986 a 1991. Eles tiveram duas filhas, as princesas Beatrice e Eugenie.

Um ano após a separação, ela foi fotografada em uma posição embaraçosa com o consultor financeiro americano John Bryan. Eles estavam de férias juntos na França, e as imagens mostravam Bryan lambendo os dedos dos pés de Fergie. Comportamento bastante indigno para um nobre!

Casamento não convencional de Harry

O mundo ficou surpreso quando surgiram notícias sobre o relacionamento do Príncipe Harry com Meghan Markle. Provando que não tinha medo de quebrar os costumes reais, ele seguiu os passos do ancestral rei Edward VIII ao se casar com alguém que não era adequado para os padrões reais.

Harry e Meghan deixam a Família Real

Em janeiro de 2020, o duque e a duquesa de Sussex surpreenderam o mundo ao anunciar que estavam deixando seus deveres reais. Eles decidiram abrir mão de sua posição como membros mais antigos da família real para buscar outros projetos, como lançar sua própria instituição de caridade.

Eles também queriam dividir seu tempo entre a América e o Reino Unido, comprando uma casa na Califórnia. Isso chocou não apenas o público, mas também o resto da família real.

A vida amorosa caótica da princesa Anne

Depois de se separar de seu marido, o capitão Mark Phillips, a princesa Anne encontrou o amor com o vice-almirante Sir Timothy Laurence. Ela não demorou muito para seguir em frente, casando-se com ele no mesmo ano em que se separou. Laurence, que na época era comandante da Marinha Real, conheceu Anne enquanto ele servia no Royal Yacht Britannia.

Assim como seus companheiros da realeza, sua privacidade foi invadida pelos tabloides quando cartas particulares entre os dois foram publicadas pelo The Sun em 1989.

Mark Phillips trai novamente

Embora ele possa não estar mais casado com a princesa Anne, Mark Phillips ainda está envolvido nos círculos reais, pois teve dois filhos com Anne, chamados Peter e Zara. Phillips voltou às manchetes quando seu segundo casamento acabou devido a outro caso de infidelidade.

Ele deixou sua segunda esposa, Sandy Pflueger e foi morar com Lauren Hough, que era 28 anos mais nova e apenas seis meses mais velha que seu filho Peter. Uma vez traidor, sempre traidor.

Príncipe Charles e Sarah Spencer

A princesa Diana e o príncipe Charles tinham um relacionamento complicado. Eles ficaram noivos pouco depois de começarem seu namoro, e ambos foram acusados ​​de infidelidade nos bastidores. Para piorar as coisas, descobriu-se que Diana não foi a primeira Spencer a se envolver romanticamente com Charles.

Aparentemente, a dupla foi apresentada por sua irmã mais velha, Sarah Spencer. Surpreendentemente, eles namoraram apenas alguns anos antes de Charles e Diana se casarem, e a separação não foi nada civilizada!

Momento Marilyn Monroe de Kate

Em abril de 2016, a imprensa registrou quando a duquesa de Cambridge passou por um momento embaraçoso em uma viagem real à Índia. Ao depositar uma coroa de flores no memorial de guerra do Portão da Índia, uma rajada de vento fez com que seu vestido de $3.000 voasse!

Isso resultou em um momento clássico de Marilyn que teve os flashes dos paparazzi estourando em um ritmo alarmante. Felizmente, ela foi capaz de controlar a saia e evitou expor muita pele.

O paraíso fiscal da Rainha Elizabeth

Em 2017, descobriu-se que milhões de libras da propriedade privada da Rainha haviam sido investidas em um paraíso fiscal. Documentos financeiros vazados, conhecidos como “Paradise Papers”, revelaram que o Ducado de Lancaster – que administra os investimentos da propriedade privada de $700 milhões de dólares da Rainha – investiu cerca de $13 milhões de dólares nas Ilhas Cayman e Bermudas.

Ainda que os assessores mais próximos da rainha afirmassem que Sua Majestade não tinha conhecimento dessas atividades comerciais estranhas, não foi algo bom para a realeza.

Mantendo em família

A Rainha Elizabeth II e seu marido Phillip estão juntos há 70 anos. Ao longo desse tempo, eles compartilharam muitas experiências memoráveis ​​e cultivaram uma família real de sucesso, representando a nação britânica. No entanto, em 2017, foi revelado que eles também podem compartilhar o DNA.

De acordo com pesquisas da árvore genealógica real, Elizabeth e Phillip são primos distantes. Eles compartilham a mesma linha de sangue, já que ambos estão relacionados diretamente com a Rainha Vitória. Isso ocorre na maioria das famílias reais.

Entrevista desastrosa do príncipe Andrew

Em 2019, o príncipe Andrew foi criticado por suas associações com pessoas suspeitas e criminosos condenados. Isso causou furor na mídia, que ele tentou esclarecer em uma entrevista desastrosa com Emily Maitlis, da BBC.

A entrevista só piorou as coisas, já que Andrew parecia perturbado e se esforçava para responder às perguntas. Posteriormente, ele decidiu pedir permissão à Rainha para se afastar das funções públicas, pois não queria refletir negativamente sobre sua família ou seu trabalho de caridade.

Príncipe Charles casa-se com Camilla

O público britânico ficou chocado quando Charles reacendeu seu relacionamento com a velha namorada Camilla Parker-Bowles apenas um ano após o falecimento de sua ex-esposa, a princesa Diana. A união deles foi ainda mais polêmica porque a princesa Diana era amada pela nação.

A princípio, a Rainha não aprovou o relacionamento e se recusou a comparecer a uma festa particular de 50 anos de Charles porque Camilla estava indo! Eles acabaram se casando em 2005, e Camilla se tornou Sua Alteza Real, a Duquesa de Cornwall.

A briga de Meghan com seu pai

A Duquesa de Sussex teve um relacionamento turbulento com seu pai, Thomas Markle. Ele a acusou de abandoná-lo, dando várias entrevistas sobre sua filha e falando publicamente sobre sua vida familiar em várias ocasiões.

Em 2018, ele foi pego encenando fotos com paparazzi, pelas quais ganhou mais de $100.000. As fotos mostravam Markle visitando um cibercafé para ler artigos on-line sobre sua filha. Meghan se sentiu tão humilhada que decidiu caminhar sozinha até o altar.

Amante Secreto da Rainha Elizabeth I

A rainha Elizabeth I nunca se casou e correram boatos de que ela era celibatária. Alguns historiadores acreditam que ela escolheu não se casar para proteger a segurança da Inglaterra e permanecer independente de qualquer influência externa. No entanto, desde que seu reinado começou em 1558, as pessoas começaram a espalhar boatos sobre supostos amantes “secretos”, incluindo Robert Dudley.

Um mistério ainda maior é o que aconteceu com sua esposa. Ela morreu em circunstâncias misteriosas em 1560. A rainha a queria fora de cena?

Meghan & Harry contam tudo em entrevista para Oprah

Em março de 2021, Meghan e Harry sentaram-se com Oprah em uma entrevista reveladora. Foi nessa época que vários escândalos foram revelados e por que o casal realmente decidiu renunciar aos deveres reais.

Foi chocante descobrir a verdade sobre por que o bebê Archie não tinha um título e o fato de que o duque e a duquesa de Sussex foram cortados financeiramente quando deixaram a família real. Então, aprendemos que, embora Meghan tenha lutado com sua saúde mental durante seu tempo como um membro real, a família real não a deixava falar sobre qualquer um desses assuntos ou mesmo buscar ajuda.

A crise de sucessão de 1817

Outro escândalo histórico cai na conta do fracasso do rei George III em persuadir um de seus nove filhos a produzir um herdeiro. Ele tentou em vão fazer com que eles se casassem com mulheres respeitáveis ​​para manter viva a linhagem da família, até 1795, quando seu filho mais velho – o futuro Rei George IV – finalmente se casou.

No entanto, seu único filho morreu sem filhos em 1817, e assim começou a “crise de sucessão”. Vários dos filhos de George casaram-se às pressas com princesas europeias em uma tentativa de produzir um herdeiro.

Rei George III vs. Caroline

Vamos voltar a 1820. Outro escândalo real ocorreu quando o filho do rei George III assumiu e se tornou o rei George IV. Ele e sua esposa Caroline tinham um relacionamento complicado, para dizer o mínimo. Eles viviam separados há duas décadas porque se odiavam, e ele estava desesperado para mantê-la fora do trono.

Naquela época, o adultério era o único motivo aceitável para a separação, então ele a levou ao tribunal. O público apoiou Caroline.

O Ano Horrível

2020 foi difícil para todos, mas a Rainha Elizabeth II passou por momentos terríveis. 1992 era conhecido como seu ‘ano horrível’, já que o desastre parecia estar em cada esquina. Não apenas um incêndio destruiu sua casa no Castelo de Windsor (os reparos levaram anos e custaram ao contribuinte quase $50 milhões!), mas três de seus filhos passaram por separações complicadas.

Ela resumiu dizendo que “1992 não é um ano em que olharei para trás com puro prazer”.

Títulos confusos de Camilla

Quando o príncipe Charles se casou com Camilla Parker-Bowles, todos começaram a se perguntar – quando ele for rei, que título ela assumirá? Quando eles se casaram, o site oficial da família real afirmou que Camilla seria conhecida como “Princesa Consorte”.

Isso foi muito estranho, já que o título tradicional para a esposa de um rei é “Rainha Consorte”. Fica ainda mais confuso pelo fato de que o título original de Camilla era para ser Princesa de Gales, mas foi mantido para a falecida Diana.

Beatrice e Edo

A princesa Beatrice se casou no início deste ano, e a identidade de seu marido tem sido assunto de muitas histórias na imprensa. Edoardo Mapelli Mozzi, conhecido como Edo, é um magnata multimilionário.

Ele foi criticado nos tabloides por aparentemente se separar da mãe de seu filho pouco antes de começar a sair com Beatrice. Dara Huang foi forçada a se mudar de casa e teve que dormir no sofá de um amigo enquanto procurava um novo lugar para morar.

Noitada de Liz e Margaret

Esta história escandalosa o fará sorrir! No Dia da Vitória na Europa de 1945, uma princesa Elizabeth de 19 anos (agora Rainha Elizabeth II) e sua irmã, Margaret, foram autorizadas a deixar o Palácio de Buckingham e se juntar à multidão de cidadãos celebrando nas ruas de Londres!

Elas supostamente acabaram dançando conga no hotel The Ritz com estranhos. Sua noite selvagem foi transformada em um filme chamado A Royal Night Out . É ótimo imaginar as duas princesas fingindo ser adolescentes normais!

Meghan Markle processa tablóide britânico

Meghan Markle tem lutado contra a imprensa desde que iniciou um relacionamento com Harry. Em outubro de 2019, foi anunciado que ela estava processando o jornal britânico The Mail por suposta violação das leis de privacidade, violação de direitos autorais e violação da Lei de Proteção de Dados de 2018.

Isso aconteceu porque eles publicaram uma carta particular que ela havia enviado a seu pai, Thomas Markle. O julgamento foi adiado para o outono de 2021, então teremos que esperar para saber o veredito.

Intruso no Palácio de Buckingham

Em 1982, um criminoso decidiu arriscar tudo invadindo o Palácio de Buckingham em uma das violações de segurança mais significativas da história real. Acredite ou não, ele conseguiu chegar ao quarto da rainha Elizabeth II.

De alguma forma, Michael Fagan conseguiu escalar um cano de esgoto e contornar guardas armados, câmeras de segurança e sensores de calor para entrar nos aposentos de Sua Majestade. Ele e a Rainha conversaram por cerca de 10 minutos antes que a ajuda chegasse.

Príncipe Harry festeiro

Antes de se casar com Meghan Markle e assumir o título de Duque de Sussex, o Príncipe Harry era conhecido como o bad boy da família real. Na casa dos 20 anos, ele tinha a reputação de ser um pouco festeiro.

Ele adorava se misturar com os ricos e famosos nas festas do showbiz e era frequentemente fotografado por paparazzi depois de noites na cidade. Ele já deixou seus anos de festa para trás, preferindo passar o tempo com sua família.

Acidente de carro do príncipe Phillip

Em 2019, o duque de Edimburgo se envolveu em um terrível acidente de carro perto da propriedade de Sandringham, em Norfolk. A polícia foi chamada ao local da colisão, com testemunhas dizendo que sua Land Rover havia tombado completamente depois de arrancar de uma garagem.

Ele foi ajudado a sair do carro por civis e estava consciente, mas se sentindo muito chocado e abalado. Aos 97 anos, ele teve a sorte de escapar ileso do acidente.

Gary, tio de Kate

O tio da duquesa de Cambridge tem a reputação de ser um personagem controverso e sem papas na língua. Gary Goldsmith, irmão de Carole Middleton, criticou publicamente Harry e Meghan na rede social LinkedIn, chamando-os de “fantoches ansiando por atenção”.

Goldsmith esteve na mídia por vários incidentes de má reputação ao longo dos anos. Ele foi casado quatro vezes nos últimos 30 anos e foi condenado a serviços comunitários por uma briga envolvendo sua atual esposa, Julie-Ann.

Victoria e Abdul

Foi bem documentado que a Rainha Vitória tinha um relacionamento próximo com um funcionário indiano chamado Abdul Karim. Karim era um de seus servos e acabou sendo promovido a seu círculo íntimo devido à amizade deles. Acredita-se que a relação tenha sido platônica, mas ainda era controversa.

Quando Victoria morreu em 1901, seus familiares o deportaram e tentaram apagar sua existência da história. O relacionamento foi capturado no filme de Hollywood de 2017 Victoria & Abdul.

A controvérsia de The Crown

O drama histórico The Crown é uma das séries de maior sucesso na Netflix. Cada temporada segue a Rainha Elizabeth II, ocorrendo em diferentes épocas de seu reinado. Sua quarta temporada foi lançada em novembro de 2020, mas tem sido objeto de controvérsia devido à representação de Charles e Diana.

Dizem que ele retrata Charles sob uma luz amplamente negativa, e tem havido pedidos para que a Netflix inclua uma isenção de responsabilidade afirmando que a série é fictícia.

