Família é sequestrada e morta nos EUA; bebê está entre as vítimas

“Nossos piores temores foram confirmados. Encontramos as quatro pessoas do sequestro e elas estão de fato mortas”, disse Vern Warnke, xerife do condado de Merced, em um comunicado em vídeo divulgado na quarta-feira.

A menina Aroohi Dheri, de 8 meses, foi sequestrada com sua mãe, Jasleen Kaur, 27, seu pai, Jasdeep Singh, 36, e o tio, Amandeep Singh, 39. As vítimas foram levadas da empresa de caminhões da família, em Merced. O homem de 48 anos suspeito de cometer o crime, identificado como Jesus Manuel Salgado, 48, está preso desde terça-feira após tentar cometer suicídio na cidade de Atwater. Autoridades, entretanto, ainda sabem o motivo dos sequestros e assassinatos. Os corpos foram encontrados horas depois que as autoridades divulgaram imagens de câmeras de vigilância mostrando o momento do sequestro. Metrópoles