Família doa cérebro de Éder Jofre para estudo sobre demência

Alguns campeões ficam marcados na história pelos seus títulos, mas Éder Jofre deixou mais do que apenas medalhas para as próximas gerações. A família do Galo de Ouro anunciou nesta quinta-feira a doação do cérebro do tricampeão mundial para estudos sobre encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilista. O ex-pugilista, que morreu aos 85 anos no início deste mês de outubro, convivia com a doença desde 2010.