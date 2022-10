Família de Neymar repudia fala de Lula sobre dívida: “Deverá provar”

A família de Neymar divulgou na noite dessa sexta-feira (21/10) uma nota de repúdio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No documento, eles lamentam uma declaração do petista de que o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) teria perdoado uma dívida de Imposto de Renda do jogador.

“Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado”, escreveu a NR Sports, seus diretores e a família de Neymar em trecho do comunicado.

Lula afirmou em entrevista a um podcast que Neymar teria medo de uma vitória dele, pois caso vencesse a eleição, descobriria que Bolsonaro perdoou a dívida de Imposto de Renda do jogador. Não há provas dessa afirmação do candidato do PT.

Histórico

O que se sabe é que Neymar foi multado em R$ 188 milhões em 2005 após investigação da Receita Federal. Bens do jogador chegaram a ser bloqueados.

Em 2019, o pai e empresário de Neymar se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário da Receita Federal da época, Marcos Cintra, para discutir questões tributárias, segundo reportagem do G1. Neymar questionou a multa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e conseguiu anular algumas sanções.

No comunicado desta sexta, a família de Neymar disse que, na verdade, a questão foi encerrada durante o mandato do ex-presidente Michel Temer, em março de 2017.

“Em um momento importante que o país está vivendo não se espera de um candidato à Presidência da República falas como essa, que ultrapassam os limites do razoável da liberdade de expressão”, escreveu a família ainda no comunicado.

Metrópoles