Família de Neymar pede que Lula prove acusação

O astro do futebol brasileiro Neymar apoia Bolsonaro desde o primeiro turno das eleições. Em um vídeo postado no TikTok, Neymar sorriu e parodiou uma música pedindo que as pessoas votassem em Bolsonaro. No entanto, o apoio a Bolsonaro lhe rendeu fortes críticas da mídia brasileira. Contudo, seu companheiro de equipe no Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, se adiantou para defender Neymar.

“Eles falam sobre democracia e muitas coisas, mas quando alguém tem uma opinião diferente, são atacados pelas mesmas pessoas que falam sobre democracia. Tente entender”, twittou.

Lula comenta sobre preferência do jogador

Em entrevista ao YouTube, Lula, candidato à presidência, comentou sobre a preferência política do jogador: “Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para presidente. Acho que ele tem medo de que, se eu ganhar a eleição, descubra o que Bolsonaro perdoou de sua dívida de imposto de renda”.

“Obviamente o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Ele até está com um problema na Espanha. Mas isso não é problema do presidente, é da Receita Federal” concluiu o ex-presidente.

Problemas fiscais de Neymar

Importante destacar que, em 2019, o pai do jogador do Paris Saint-Germain, Neymar da Silva Santos, se reuniu com Bolsonaro para “esclarecer” o caso contra o filho, que estava sendo cobrado pelo pagamento de R$ 188 milhões em impostos por atividades entre 2011 e 2013, quando jogou pelo Santos, antes de seguir para a Europa.

Na época, foi informado que o pai de Neymar havia pedido esclarecimentos ao governo sobre o processo tributário, sem detalhar do que se tratava. No entanto, o caso foi perdoado com 95% da dívida, equivalente à multa de cerca de 8 milhões de reais, e ainda está sendo contestado na Justiça.

Como resultado, muitos brasileiros, incluindo Lula, vincularam o apoio de Neymar a Bolsonaro ao seu processo de evasão fiscal.

Família de Neymar exige prova da acusação

A família de Neymar negou os comentários do ex-presidente Lula, que acusou Bolsonaro de perdoar a dívida de imposto de renda. Como resultado, em nota divulgada nas redes sociais, a empresa que administra a carreira de Neymar, bem como a família do jogador, disse que as declarações de Lula foram “falsas” e feitas de “forma leviana”.

“Diretores e a família do Sr. Neymar da Silva Santos, repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro. Para encerrar definitivamente o assunto, comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado.”, afirmou a nota.

