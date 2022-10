Família de Gugu mentiu a causa do óbito e a viúva dele sabe toda a verdade: “Foi passional” declara Rafael Ilha

Há um ano, a morte trágica do apresentador Augusto Liberato, o querido Gugu, foi um dos assuntos mais comentados do Brasil.

De acordo com a versão apresentada, o comunicador, de 60 anos, teria perdido a vida ao cair do telhado de casa enquanto consertava um ar-condicionado.

Nesta semana, o ‘ex polegar’ Rafael Ilha, deu declarações sobre a morte de Gugu que se tornaram polêmicas. Ele acredita que o que foi informado pela família acerca do falecimento do amado comunicador, não seria verdade.

As falas de Rafael, foram ditas durante uma conversa com o canal Na Real. Na ocasião, o famoso disse que Gugu, nem seria capaz de trocar a pilha do microfone, muito menos fazer o conserto de um ar-condicionado.

Rafael foi adiante, e disse que a companheira de Gugu, a médica Rose Miriam Di Matteo, e o primogênito do comunicador, saberiam da verdadeira história:

“Foi uma situação passional, que teve ali dentro [da casa], que só a Rose [Miriam de Di Matteo] e o filho dele [João Augusto], sabem qual foi“, falou.

Na conversa com o canal, Rafael também falou que a família de Gugu já estaria sabendo de seu suposto relacionamento com o chef Thiago Salvático, a quem muitos sites se referiram como sendo o namorado secreto do comunicador, fato que nunca foi confirmado por Liberato em vida.

Fonte/ diariodopiaui.com