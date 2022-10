Falta de Atenção: homem é atropelado ao atravessar avenida em Rio Branco

Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, próximo ao Supermercado Pague Pouco. O ocorrência foi gerada na noite deste sábado, 15, em Rio Branco.

O morador que vive em situação de rua, identificado por Francisco Hélio de Souza Soares, de 48 anos, foi atropelado por uma motocicleta e ficou com várias escoriações pelo corpo.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava sob efeito de álcool e teria tentado atravessar a avenida, quando foi surpreendido pela motocicleta, que não teve tempo de frear e bateu no corpo do homem. Com impacto, ambos caíram no asfalto, sendo socorridos por populares que acionaram o Samu.

Uma ambulância foi até o local, para prestar os primeiros atendimentos e em seguida encaminharam Francisco Hélio para a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA). O motociclista não precisou de atendimento médico e foi liberado.