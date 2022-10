Fábio Porchat vira alvo de policiais após declaração forte: “Matou gente”

- Publicidade -

O apresentador Fábio Porchat está envolvido em mais uma polêmica depois de declarar, em entrevista para o canal do YouTube “Cara a Tapa”, que um policial militar da reserva era ‘miliciano’ e que ‘matou gente’.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal EM OFF, o policial militar Francisco José Carlos de Queiroz deu entrada em uma queixa-crime contra Fábio Porchat por estas falas.

O crime de calúnia foi instaurado após o policial militar receber um vídeo de Porchat com as referidas declarações, datado de 16 de junho de 2022 no canal do YouTube.

De acordo com a colunista, as falas do apresentador atingiram a honra do policial, dado em vista que ele serviu o Estado em prol de proteger a população do crime, não causá-los.

A inverdade, de acordo com o policial militar, consiste no crime de calúnia e ele procurou uma delegacia para abrir a queixa-crime contra o humorista Fábio Porchat e suas falas, transformando o famoso em alvo após suas declarações fortes.

MINISTÉRIO PÚBLICO ANALISA

O crime de calúnia está previsto no artigo 148 do Código Penal, mas, o Ministério Público, conforme aponta a colunista Fábia Oliveira, representou pela extinção do feito sem julgamento do mérito contra Fábio Porchat.

O Ministério Público pediu que seja expedido Ofício ao Núcleo de Investigação das Promotorias de Justiça de Investigação Penal do Rio de Janeiro para que proceda à instauração do processo penal, caso haja entendimento do crime que é acusado Fábio Porchat, afirma a colunista Fábia Oliveira com exclusividade ao EM OFF.

