Fã surta, tira arma da cintura e ameaça atirar em Mike Tyson; assista

O lutador Mike Tyson conseguiu escapar da morte ao lidar com uma situação alarmante de uma maneira surpreendente. Durante um show de comédia em Hollywood, um fã decidiu chamar o boxeador para uma briga, sacou uma arma e ameaçou atirar no astro.

A comitiva do boxeador pediu para o homem se retirar do local, quando o fã tirou a arma da cintura e ameaçou atirar no famoso. Apesar da tensão, Tyson se manteve calmo tempo todo e continuou recusando a entrar em confronto.

De acordo com o TMZ, a polícia não foi acionada e o lutador saiu em segurança, acompanhado de amigos.