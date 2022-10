Ex-presidente Dilma Rousseff é aplaudida e vaiada ao votar em BH

Dilma vai acompanhar a apuração de São Paulo, com Lula.

Para a ex-presidente, “para o Brasil virar uma nação sem 33 milhões de famintos, é ter na cabeça e no coração a educação, para tirar as pessoas da pobreza. Vender arma não fará isso. Impossível o país vender arma e não ter educação para todos.”

Sobre o incidente envolvendo a deputada Carla Zambeli, em São Paulo, Dilma disse “que em qualquer circunstância, em período de eleição, é lamentável. Mostra que não há compromisso com a democracia. Fora da normalidade de conduta. O PT entrou com notícia crime. Acredito que todas as medidas legais devam ser tomadas.”