Ex-policial abre fogo e mata 22 crianças e 12 adultos na Tailândia

O autor (foto em destaque) também matou a esposa e o filho antes de se matar.

O tiroteio começou por volta das 12h30 (horário local), horário da soneca das crianças, que tem média de idade de 2 anos, em uma creche no centro da cidade de Nong Bua Lamphu. De acordo com testemunhas, o homem chegou em uma caminhonete branca armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca.

Confira imagens publicadas nas redes sociais:

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR — rajni singh (@imrajni_singh) October 6, 2022

“No início, as pessoas pensaram que eram fogos de artifício”, afirmou Jidapa Boonsom, funcionário do governo, à agência Reuters. De acordo com ele, o suspeito atingiu primeiro alguns funcionários da creche, inclusive uma professora grávida de 8 meses. O autor seria um homem dispensado das forças policiais no ano passado.