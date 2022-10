Ex-jogador do Flamengo, Pablo Marí é esfaqueado em Milão, na Itália

- Publicidade -

Pablo Marí, ex-jogador de futebol do Flamengo e atual zagueiro do Monza, e pelo menos outras quatro pessoas foram esfaqueadas em um shopping na cidade de Assago, nos arredores de Milão, na Itália, informou a agência de notícias ANSA nesta quinta-feira (27).

A BBC afirmou que um suspeito de 46 anos foi detido e que o motivo do ataque não estava claro. Segundo a polícia italiana, um cidadão boliviano morreu.

“Pablo Marí teve um ferimento bastante profundo nas costas, que felizmente não atingiu seus órgãos vitais, como pulmões ou outros. Sua vida não está em perigo, ele deve se recuperar rapidamente”, disse o presidente-executivo do Monza, Adriano Galliano, à Sky Italy.

O zagueiro espanhol de 29 anos está emprestado ao clube da Serie A pelo o Arsenal, da Inglaterra.

“Entramos em contato com o agente de Pablo, que nos disse que ele está no hospital e não está gravemente ferido”, destacou o Arsenal em um comunicado.

O técnico do clube inglês, Mikel Arteta, disse: “Acabei de descobrir. Eu sei que Edu (diretor técnico) entrou em contato com seus parentes. Ele está no hospital, mas parece estar bem”.

Arteta fez a declaração em uma coletiva de imprensa após a partida de sua equipe contra o PSV Eindhoven.

O presidente-executivo do Monza, Adriano Galliani, escreveu anteriormente no Twitter: “Querido Pablo, estamos todos aqui perto de você e de sua família, te amamos, continue lutando como sabe fazer, você é um guerreiro e logo ficará bom”.

CNN