Ex-atriz pornô Lana Rhoades exibe bumbum ao pendurar roupas no varal. Veja!

A influenciadora Lana Rhoades, que no passado já foi atriz pornô, chamou atenção dos seguidores em seu Instagram ao compartilhar um clique pra lá de ousado. Na foto, ela aparece de fio-dental e topless enquanto pendura roupas no varal.

Outro detalhe que evidentemente não passou despercebido na publicação da musa, foi seu bumbum avantajado e uma tatuagem que ela possui estampada na região íntima do corpo.

A imagem, na verdade, faz parte da divulgação de uma das coleções de lingerie da marca de Lana, que além de tudo, é uma mulher empreendedora. Provando ser o maior sucesso na internet, sua postagem já possui mais de 2 milhões de curtidas, além é claro, de inúmeros elogios.

Lana Rhoades relembra bastidores de filmes pornô

Recentemente, a ex-atriz pornô Lana Rhoades concedeu uma entrevista ao podcast The Skinny Confidential Him & Her, onde revelou detalhes dos bastidores da indústria pornográfica. Ela mencionou que algumas situações ocorrem por trás das cenas são “tóxicas”, e alertou que esse tipo de produção deveria se tornar “ilegal”.

“Eu só acho que não é bom para ninguém. Eles deveriam tornar isso ilegal”, afirmou. “Por alguma razão, eu não havia compreendido que para fazer pornografia você realmente tem que fazer sexo com as pessoas”, disse ela, acrescentando que os estúdios são “infestados pelo abuso de drogas e álcool.”

Fonte: UOL