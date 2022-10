Everton Ribeiro se torna alvo de grande clube Europeu

- Publicidade -

Everton Ribeiro poderia ter deixado o Flamengo no meio deste ao rumo ao futebol europeu. O meia, que vivia, na época, uma fase abaixo do esperado, se tornou alvo do time de Jorge Jesus, mas optou por permanecer no Flamengo, diferente de Arão e Gustavo Henrique, que deixaram o Brasil.

Jorge Jesus era um dos homens de olho no futebol de Everton Ribeiro. O clube turco tentou tirá-lo do Fla, mas nem o clube carioca e muito menos o jogador se animaram com a possibilidade. Everton Ribeiro é titular absoluto do time de Dorival Jr e vive grande fase, podendo, inclusive, ganhar uma vaga na Copa.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil