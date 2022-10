Evento destinado às crianças em situação de vulnerabilidade social é realizado pelo CRAS do Rui Lino

A festividade foi uma iniciativa da coordenação do órgão, desenvolvida pela equipe do Centro e do Programa Criança Feliz, com o apoio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Para que as crianças participassem do evento, foram distribuídos convites nos bairros próximos, como o Mocinha Magalhães, Bairro da Paz, o Joafra e no próprio Rui Lino. O CRAS recebeu, durante toda a manhã de quarta-feira, cerca de 150 crianças que participaram da comemoração e foram prestigiadas com doces, comidas, brincadeiras e brinquedos.

“Eventos como esse são de grande importância para o público que nós atendemos, que são pessoas de baixa renda. Muitas dessas crianças não têm o que comer, e, quando esses eventos são feitos, eles ficam muito felizes”, comentou Elizângela Silva, coordenadora do CRAS Rui Lino.

O evento foi realizado de forma independente, com a contribuição de toda a equipe do órgão. Os brinquedos dados às crianças foram doados pela presidente do bairro Mocinha Magalhães.

Fonte/ A Gazeta do Acre