Estudantes cantam ‘não tenho culpa se seu pai é motoboy’ e geram polêmica; Veja vídeo

- Publicidade -

Está circulando pela internet um vídeo em que alunos da Universidade Iguaçu entoam gritos de guerra polêmicos para a equipe adversária. A ação vem ganhando repercussão negativa por parte de alguns internautas, enquanto outros alegam que se trata de uma brincadeira.

No vídeo, um grupo com suporte de instrumentos musicais canta: “ei, eu sou playboy, não tenho culpa se o seu pai é motoboy”. Em seguida, o registro – que é uma junção de stories – continua com um novo trecho: “meu dinheiro não acaba”.

Está circulando pela internet um vídeo em que alunos da Universidade Iguaçu entoam gritos de guerra controversos para a equipe adversária. A ação vem ganhando repercussão negativa por parte de alguns internautas, enquanto outros alegam que se trata de uma brincadeira. Veja: pic.twitter.com/ooJiDiQf2A — O Tempo (@otempo) October 10, 2022

Publicado neste domingo (10) no Twitter, o vídeo vem ganhando repercussão na rede social além de dividir opiniões. De um lado, aqueles que criticam o cantos dos estudantes; de outro, aqueles que alegam se tratar de um brincadeira em um evento esportivo.

Um dos comentários foi feito por um entregador. “Desmerecendo nós motoboy, sai na chuva buscar comida que eu quero vê (sic)”.