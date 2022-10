Estrago: Forte chuva que caiu em Rio Branco causa prejuízos e destelha casas

- Publicidade -

A forte chuva que atinge alguns bairros de Rio Branco, na tarde desta terça-feira, 4, já causa prejuízos. A chuva, que veio acompanhada de forte vento, arrancou as telhas de uma casa na Avenida Antônio da Rocha Viana.

O dono da casa, que preferiu não se identificar, apenas informou que foi um susto e que estava sozinha em casa com um irmão doente. Ninguém ficou ferido.

As telhas da casa foram jogadas no meio da avenida e, com isso, os carros começaram a passar por cima do canteiro central. Com isso o trânsito ficou lento na região. A chuva começou por volta das 15h50.

A Gazeta do Acre