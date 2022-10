Estados Unidos e Venezuela fecham acordo e trocam prisioneiros

Em sua conta no Twitter, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, comemorou a troca de prisioneiros com a Venezuela. “Nós celebramos a libertação e o retorno muito atrasados de sete cidadãos dos EUA, detidos injustamente na Venezuela. Nunca pararemos de trabalhar até que todos os cidadãos dos EUA reféns ou detidos injustamente em todo o mundo estejam em casa”, declarou.

We welcome the long overdue release and return of seven U.S. nationals, wrongfully detained in Venezuela. We will never stop working until all U.S. nationals held hostage or wrongfully detained around the world are home.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 1, 2022