Estado do Acre teve no 2⁰ turno das eleições 2022, a maior abstenção do país

O estado do Acre foi a unidade federativa onde mais cidadãos deixaram de ir às urnas no segundo turno das eleições 2022, com taxa de 28,41% de abstenção, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, vem o Amapá, com 27,17% de abstenção, e Rondônia, com 24,68%.

Mesmo sem disputa de segundo turno para governador, o Distrito Federal foi a UF com maior comparecimento de pessoas, proporcionalmente, com índice de abstenção de 16,72%.

Ao todo, 12 estados tiveram eleições também para governador, além do duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência. Veja a lista completa de governadores eleitos no segundo turno.

Mais de 124 milhões de pessoas compareceram às urnas neste domingo (30), definindo a vitória de Lula na corrida presidencial. A taxa de abstenção geral ficou em 20,59%, o que corresponde a mais de 32,2 milhões de eleitores aptos.

Pela primeira vez na história, o índice de não comparecimento diminuiu entre os dois turnos. No primeiro, ele foi de 20,95%, o que corresponde a 32.770.982 pessoas.

Veja o ranking de abstenção nos estados brasileiros e no DF:

*estados que também tiveram disputa para governador no 2° turno

Acre — 28.41% (167.005 pessoas)

28.41% (167.005 pessoas) Amapá — 27,17% (149.448 pessoas)

27,17% (149.448 pessoas) *Rondônia — 24,68% (303.655 pessoas)

24,68% (303.655 pessoas) Maranhão — 23,51% (1.184.503 pessoas)

23,51% (1.184.503 pessoas) *Alagoas — 23,25% (540.826 pessoas)

23,25% (540.826 pessoas) Pará — 22,65% (1.377.117 pessoas)

22,65% (1.377.117 pessoas) Mato Grosso — 22,53% (556.566 pessoas)

22,53% (556.566 pessoas) *Mato Grosso Sul — 22,35% (446.193 pessoas)

22,35% (446.193 pessoas) Rio de Janeiro — 22,24% (2.853.222 pessoas)

22,24% (2.853.222 pessoas) Roraima — 21,92% (80.372 pessoas)

21,92% (80.372 pessoas) *Amazonas — 21,88% (579.076 pessoas)

21,88% (579.076 pessoas) *São Paulo — 21,06% (7.304.385 pessoas)

21,06% (7.304.385 pessoas) Minas Gerais — 20,99% (3.418.331 pessoas)

20,99% (3.418.331 pessoas) *Espírito Santo — 20,53% (599.995 pessoas)

20,53% (599.995 pessoas) *Bahia — 20,48% (2.311.271 pessoas)

20,48% (2.311.271 pessoas) Goiás — 20,47% (1.010.270)

20,47% (1.010.270) Tocantins — 20,38% (223.064 pessoas)

20,38% (223.064 pessoas) *Rio Grande do Sul — 19,31% (1.658.832 pessoas)

19,31% (1.658.832 pessoas) *Sergipe — 18,89% (315.774 pessoas)

18,89% (315.774 pessoas) Piauí — 18,74% (481.723 pessoas)

18,74% (481.723 pessoas) Paraná – 18,63% (1.580.206 pessoas)

18,63% (1.580.206 pessoas) Rio Grande do Norte — 17,44% (445.527 pessoas)

17,44% (445.527 pessoas) *Santa Catarina — 17,42% (958.467 pessoas)

17,42% (958.467 pessoas) *Pernambuco — 17,31% (1.214.351 pessoas)

17,31% (1.214.351 pessoas) Ceará — 17,14% (1.168.794 pessoas)

17,14% (1.168.794 pessoas) *Paraíba — 16,74% (517.504 pessoas)

16,74% (517.504 pessoas) Distrito Federal — 16,72% (369.136 pessoas)

Fonte/ CNN BRASIL