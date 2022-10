Estado, comunidade Katukina e instituições parceiras assinam acordo para promover produção em aldeias

- Publicidade -

Em Cruzeiro do Sul, representantes da Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa) e o presidente da Associação Geral Katukina assinaram, este mês, um acordo de cooperação técnica e institucional para promover o fortalecimento de atividades produtivas na Terra Indígena Campinas Katukina, na BR-364, Km 66, na Aldeia Wani Nawa, por meio da implementação de projetos e ações.

O acordo assinado visa fortalecer as políticas públicas da agricultura familiar, sendo elas elencadas nas ações de cultivos e melhores práticas para produção de mandioca, cana-de-açúcar, milho, banana e demais Sistemas Agroflorestais (SAFs), incluindo fornecimento de mudas e preparo da terra.

Treinamentos, capacitações e assistência técnica fazem parte das atividades produtivas nas 11 aldeias da terra indígena. A Sepa irá proporcionar o suporte necessário para a comunidade.

Marcos Pereira, servidor da Sepa, disse: “Mais de 300 indígenas participaram do encontro, que pretende trazer muitos benefícios para a comunidade Katukina, em especial para a criação de cadeias produtivas”.

“A parceria da Sepa vem para somar, e vai treinar nossa comunidade com o conhecimento técnico, seja no preparo de mel ou na produção da farinha. Assim, teremos um acompanhamento contínuo, que vai trazer “piti roati”, que quer dizer ‘melhor produção’ na língua indígena”, destaca o presidente da associação geral da comunidade, Levi de Souza.

O encontro contou com representantes do Ministério Público Federal (MPF), Universidade Federal do Acre (Ufac), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e outras instituições que acompanham o relatório que trata sobre os impactos na terra Katukina.

Agência Acre