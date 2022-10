“Essa é pro Thomaz pirar”, diz ‘Tati Zaqui’ ao registrar selfie de calcinha em frente ao espelho

- Publicidade -

Tati Zaqui impressionou os seguidores do Instagram na última terça-feira, 25 de outubro, ao anunciar a publicação de conteúdo exclusivo em seu perfil do OnlyFans.

A ex-peoa, no entanto, não decepcionou ao surgir bem à vontade em uma pequena prévia do ensaio nas redes sociais!

Ainda na cama, a funkeira fez um clique apenas com um conjunto de lingerie preto e com estampa de oncinha para esquentar ainda mais o clima. Tati deu um show de boa forma para os fãs e contou com elogios até mesmo de Thomaz Costa, seu affair de “A Fazenda“.

“Mas é gata viu”, disse Thomaz nos comentários da publicação, mostrando que a relação está firme e forte entre os dois. “Cadê os defeitos dessa mulher? Não existe nenhum”, exaltou outro internauta. “Thomaz é o cara mais sortudo do mundo”, brincou um terceiro. Confira a selfie da funkeira:

Tati Zaqui e Thomaz Costa falam sobre relação após “A Fazenda”: “Foi muito verdadeiro”

O amor está no ar! Recentemente, Tati Zaqui e Thomaz Costa se reencontraram no programa “Hora do Faro” e comentaram tudo o que viveram durante o confinamento em “A Fazenda“. O ator foi o primeiro a se declarar para Tati, afirmando que o sentimento é verdadeiro entre os dois.

“Ela me ajudou, ela foi especial. Eu criei algo importante por ela. Foi muito verdadeiro, muito sincero. Eu não imaginava”, afirmou Thomaz, que chegou a questionado por Rodrigo Faro sobre um pedido de namoro oficial: “Por mim, ela deixou um anel lá, e eu já estou com aliança”.

“Não tinha nada de querer alguma coisa com a Tati. Foi desenvolvendo, na segunda semana fiquei com ela, mas nada de estratégia de jogo”, reforçou o ex-ator de Carrossel. “Tati, é tudo sincero!”, reforçou Thomaz.

Fonyte/ metropolitanafm.com