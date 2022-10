Espetáculo ‘Casa pra Ver’ encerra programação para servidores públicos em Rio Branco

- Publicidade -

Em comemoração ao dia do Servidor Público, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), realiza nesta sexta feira, 28, a segunda exibição da peça teatral “Casa pra ver!”. O espetáculo conta como programação final das atividades culturais voltadas aos servidores do estado, que foram desenvolvidas desde o início da semana.

A obra, cujo tema principal é o divórcio, recebeu no primeiro dia, na quinta-feira, 27, um público de aproximadamente 200 pessoas, que prestigiou a comédia de forma gratuita.

“Esperamos que as pessoas se divirtam com a gente. Deem um pouco de risada, esqueçam os problemas, nem que seja por uma horinha. Pra gente, é uma satisfação incrível. Voltar a trabalhar com teatro, viajar, após dois anos de pandemia está sendo incrível”, relatou o autor sobre o convite de realizar o espetáculo no estado do Acre.

Segundo o chefe do Departamento de Políticas Culturais, Jackson Viana, a iniciativa de realizar as programações culturais para os servidores surgiu da preocupação de trazer entretenimento para aqueles que se dedicam à população.

“Às vezes, não conseguimos ter a dimensão da importância da cultura e das expressões artísticas, e do quanto é prazeroso para nossa vida. Esse é o principal cartão-postal das ações, o fato de que isso melhora nossa vida. Todas as expressões artísticas são necessárias para o desenvolvimento emocional e intelectual da vida humana”, comentou.

A exibição da peça nesta sexta-feira será o encerramento das programações da semana do servidor. Os ingressos podem ser retirados na Biblioteca Pública Adonay Barbosa, na própria Fundação de Cultura Elias Mansour, e na Usina de Artes João Donato. O evento será no Teatro da Usina de Arte, às 20h.

