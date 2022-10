Especulado no Atlético, Rodinei nega que tenha pré-contrato com outro clube

- Publicidade -

Com contrato até o fim da temporada 2022, o lateral-direito Rodinei não deve permanecer no Flamengo para o próximo ano. O jogador já teve seu nome especulado no Atlético e se encaixa no modelo de contratações do clube. Campeão da Copa Libertadores nesse sábado, o atleta garantiu que não tem pré-contrato assinado com nenhuma equipe.

“Volto a frisar. Eu não tenho nada ainda, com nenhum clube. Não tenho nada assinado, posso afirmar 100%. Muitas pessoas falam muitas coisas, mas já dizia o Chorão, do Charlie Brown Jr.: ‘Muitos falam, pouco sabem’. Eu não tenho nada assinado. Se tivesse, estaria aqui falando, ainda mais depois de um título. O meu futuro a Deus pertence. Eu tenho mais quatro jogos de Campeonato Brasileiro. Meu contrato, realmente, se encerra dia 31 de dezembro. É continuar trabalhando firme, dando o meu melhor a cada dia. Depois a gente vai decidir para onde será o meu destino. Não sei se permanecerei no Flamengo, se irei para outra equipe. Mas Deus sabe de todas as coisas”, declarou Rodinei.

Rodinei no Galo? Rodinei atualmente é titular do Flamengo. O lateral tem deixado Matheuzinho e o uruguaio Varela como opções no banco de reservas.

Há pouco mais de um mês, quando cresceram os rumores de que Rodinei negociava com o Atlético, o presidente alvinegro, Sérgio Coelho, desconversou sobre a possibilidade de transferência.

“Não conheço nada a respeito disso. Temos dois bons laterais” disse o dirigente atleticano, em entrevista ao jornal ‘O Globo’. Ele negou que a investida tenha partido do diretor de futebol Rodrigo Caetano. “Se ele soubesse também teria falado para mim”, concluiu.

Os jogadores citados por Sérgio Coelho são Mariano e Guga. Ambos têm contrato até o fim de 2023. O clube alvinegro também trabalha para ampliar o vínculo de Guga.

Estado de Minas