Especialista explica como aconteceu ataque hacker sofrido pela Record

O ataque hacker que a Record TV sofreu neste último sábado (8/10) prejudicou a programação e a exibição de programas por parte da emissora. Para entender como uma das maiores emissoras de televisão do país, a coluna conversou com um especialista em segurança digital sobre possíveis falhas de segurança e procedimentos que podem ter facilitado os criminosos. Wanderley José de Abreu é empresário, diretor executivo do Storm Group, e ex-hacker que chegou a invadir o sistema da Agência Espacial Norte Americana, a NASA, e colabora com a prisão de criminosos e iniciativas sociais.

Entenda qual tipo de ataque que Record sofreu

Segundo Wanderley, a emissora sofreu um ataque de Rasonware que sequestra dados e os mantém “reféns” por meio de criptografia ou bloqueio que geralmente envolve um pedido de resgate: “Existem dois tipos de ransomware: Ransomware Locker: impede que você acesse o equipamento infectado. Ransomware Crypto: impede que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia”.

Como falhas de segurança digital da Record podem ter facilitado a vida dos invasores

O especialista alerta que a emissora deveria uma rede “apartada” ou um site focado em backup (onde os dados são armazenados de forma paralela): “São tipos de ataque bem comuns, me admira eles não terem esses mecanismos de precaução. A gente só vai saber o quanto a informática é importante, o quanto a segurança é importante, quando um negócio desses acontece”.