Escolinha PSG Acre que já atendeu mais de 4 mil crianças reduz quantidade de alunos por falta de estrutura

A Escolinha PSG Acre, um projeto comunitário de treinos esportivos na modalidade do Futsal, que atende crianças e adolescentes de regiões periféricas da cidade de Rio Branco, reduziu a quantidade de alunos devido à falta de estrutura para atender todo o público interessado.

A escola, que, anteriormente, tinha, em média, 120 alunos, está com problemas de estrutura por conta da falta de material esportivo. O problema resultou na redução da quantidade de jovens participantes, que, neste ano, são apenas 55, menos da metade da média anual. Fundada por Jailson de Lima, há 10 anos, a PSG Acre tem dois ex-alunos como professores.

O projeto já atendeu mais de 4 mil alunos, com idades entre 13 e 17 anos. Além de treinos esportivos semanais para meninos e meninas, a escola oferece palestras que abordam temas relacionados à cidadania, conversas grupais e também acompanhamento das notas escolares dos alunos como incentivo para o desenvolvimento intelectual.

“O projeto surgiu de um sonho meu. Quando eu era criança, eu tinha vontade de ser jogador de futebol e não tinha condições de pagar uma escolinha particular. Por isso, tive esse sonho de criar esse projeto e dar oportunidade para crianças que não tem condições, de estar em uma escolinha de forma gratuita e ter a oportunidade de praticar esportes e competir também”, relatou Jailson de Lima, idealizador do projeto.

Segundo Jailson, a escolinha PSG Acre tem o objetivo de proporcionar a prática de esporte e lazer às crianças e adolescentes de Rio Branco, desenvolver as atividades para garantir qualidade de vida, socialização, ética e respeito aos participantes, além de prevenir que os jovens entrem na criminalidade.

O idealizador diz que atualmente tem três sonhos: ver todos os seus alunos uniformizados, oferecer uma melhor estrutura para os participantes e voltar a atender uma grande quantidade de alunos.

A falta de apoio e de materiais necessários para as aulas, como coletes, uniformes, bolas e cones, dificulta a possibilidade dos jogadores da escola participarem das competições de Futsal da capital acreana.

Sobre a PSG Acre

A Escolinha PSG Acre foi fundada em março de 2012 e oferece a prática esportiva sistemática contribuindo para o desenvolvimento social e físico dos alunos. O projeto oferece treinos esportivos durante a semana e também aos sábados e domingos, nas categorias masculino e feminino. No momento a escola conta com 4 times e funciona na quadra do colégio Lourival Pinho, no segundo distrito de Rio Branco.

Para incentivar o projeto e ajudar no desenvolvimento e continuidade dos treinos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (68) 99941 9084.

