Escola Superior de Guerra participa de 2º Seminário de Defesa, Segurança e Economia no Acre

Realizado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Acre (ADESG/AC) e pelo Sebrae no Acre, com apoio da Escola Superior de Guerra (ESG), o 2º Seminário de Integração da Defesa, Segurança e Desenvolvimento Econômico e Social no Acre acontece na segunda-feira, 17 de outubro, das 8h às 18h.

Um dos principais objetivos do evento é promover a integração entre os órgãos que se somam na condução da defesa, da segurança e do desenvolvimento econômico e social do estado, além de vislumbrar oportunidades de parcerias atuação, em conjunto, das entidades. A ADESG vem atuando nos estudos e na disseminação de informações que possam contribuir para que o Acre se mantenha em constante crescimento.

A programação conta com 9 painéis onde serão tratados diversos assuntos dentro da temática do seminário, como: Perspectivas de retomada para o crescimento econômico no Brasil pós-pandemia; O Agro no Acre; Sistema de Segurança Pública do Acre – SISFRON; entre outros. O Sebrae participa do painel sobre Turismo de Base Comunitária.

Estão confirmadas presenças de representantes do Tribunal de Justiça (TJAC), Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC), Ministério Público (MPAC), Assembleia Legislativa, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/AC), Federação do Comércio (Fecomércio), entre outras instituições. Também estará presente o diretor de relações institucionais da ESG, Almirante Lourenço.

O evento é gratuito e aberto ao público, e acontecerá na sede do Sebrae, localizada na Av. Ceará. 3693, bairro 7º BEC.