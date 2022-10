Escola Sesc abre processo seletivo com vagas para ano letivo de 2023, em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre – realiza até o próximo dia 28 de de outubro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2023 da Escola Sesc de Ensino Infantil e Fundamental. O edital completo está disponível no site www.sescacre.com.br

O edital de processo seletivo para o ano letivo de 2023 dispõe de vagas para alunos do ensino infantil (4 anos e 5 anos), preenchimento imediato e cadastro de reserva; e fundamental (6 anos), com vagas para o cadastro de reserva.

As inscrições acontecem a partir de 19 de outubro e encerram no dia 28 de outubro, e a seleção será feita pela modalidade sorteio. Das vagas, 50 são para a educação infantil, para a idade de 4 anos, e mais 20 para cadastro de reserva, para a turma de 5 anos. Além disso, há 20 vagas para cadastro de reserva e, para o ensino fundamental, são 130 vagas em cadastro de reserva.

Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem comparecer à escola, no Bairro do Bosque, no período de 7h às 11h30 e 13h às 17h30.

Entre as exigências para concorrer às vagas, está ter 4 anos completos até 31 de março de 2023 para o ensino infantil, e 6 anos para o ensino fundamental, ser dependente de comerciário e estar com a carteira do Sesc atualizada.

O sorteio das vagas está previsto para ocorrer no dia 8 de novembro e a divulgação do resultado sai no dia 11, conforme o edital.

Ascom