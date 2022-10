Erasmo Carlos é casado com novinha 49 anos mais nova, que é belíssima e muitos nem imaginavam

- Publicidade -

Erasmo Esteves, conhecido por todos apenas como Erasmo Carlos, um dos maiores cantores do Brasil, atualmente com 81 anos de idade, vive um relacionamento ao lado de uma mulher 49 anos mais nova que ele: Fernanda Passos.

Muitos não devem saber, mas os pombinhos já está junto há mais de nove anos. Erasmo se casou com Fernanda no civil, inclusive, no dia do seu casamento, o cantor declarou todo o seu amor a Fernanda.

Erasmo falou: “Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais 2 de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves) Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo a Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida.. Uhu”.

TV Foco