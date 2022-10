Equipe de limpeza do Maracanã vibra com presença na festa do Flamengo: “Coração bateu forte”

Já para William Cruz, outro funcionário rubro-negro que estava no gramado após o apito final, a cena mais marcante foi com Éverton Ribeiro. O faxineiro se emocionou quando viu o capitão rubro-negro chamar toda a equipe de limpeza para uma foto com a taça.

– No momento em que a gente estava fazendo o serviço, a gente viu muitos jogadores, ficamos muito alegres. Foi quando eu vi o Éverton Ribeiro, e não precisou nem a gente ir até ele, ele veio até a gente, tirou foto com a gente com o troféu. Minha vontade foi de soltar tudo para fora de tanta alegria, foi a melhor coisa do nosso momento, do nosso trabalho, estamos muito felizes. Foi uma sensação única.

Supervisor da equipe de limpeza do estádio há 18 anos, Carlos Vieira faz questão de enfatizar o trabalho dos funcionários. Além disso, o profissional destacou a boa vontade de Diego Ribas com todos que estavam a serviço no gramado.