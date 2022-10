Equador: Conmebol mantém final da Libertadores em Guayaquil

- Publicidade -

A mudança de palco para a final da Libertadores foi descartada na tarde desta sexta-feira (30/9). Reunido em Córdoba, na Argentina, para a final da Copa Sul-Americana, o conselho da Conmebol manteve o Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, como sede da decisão entre Flamengo e Athletico-PR, em 29 de outubro. A informação foi publicada pelo ge.globo e confirmada pelo Correio.

A reunião de caráter mensal, com presença dos 10 presidentes das federações filiadas e os três membros sul-americanos no conselho da Fifa, não foi convocada para discutir exclusivamente a permanência da cidade equatoriana como sede da final do torneio.

Os rumores de uma possível mudança na sede da partida surgiram em meio à escalada da violência no Equador. Os boatos nas redes sociais até colocavam Montevidéu e Córdoba como alternativas. A entidade sul-americana, porém, não cogitava uma mudança a menos de um mês da partida.

Em 26 de agosto, o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, e o dirigente máximo da Conmebol, Alejandro Domínguez, assinaram um termo que garantiam a realização da final em Guayaquil. À época, a confederação exigiu garantias do governo quanto à segurança dos torcedores.

Ministro do esporte no Equador, foi às redes sociais para comentar o caso. “Temos trabalhado em estreita colaboração com a Conmebol e mantemos contato permanente. Guayaquil é a sede. Não vamos dar espaço para rumores”, ressaltou.

Fonte: Correio Brasiliense