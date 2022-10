Entra em cartaz no cine Araújo ‘Os Suburbanos’ e ‘Amsterdam’

Em “Os Suburbanos”, Jefinho (Rodrigo Sant’anna) sonha em se tornar um cantor de pagode bem famoso e, para tanto, se dispõe a tudo – até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade. O problema é que ele acaba se envolvendo com a esposa de seu patrão, ao mesmo tempo em que descobre que será pai pela primeira vez.

Mas, eles se perdem no centro do caso de um assassinato, do qual se tornam os principais suspeitos. Para provar que não estão envolvidos na morte, o grupo contará com a ajuda de aliados para tentar investigar o crime, e assim se proteger e enfrentar o verdadeiro assassino. Mas, novamente por acaso, os três amigos descobrem uma das tramas mais surpreendentes da história norte-americana, que em parte, é baseada em uma história real. Do mesmo diretor de O Lado Bom da Vida, David O. Russell.

Fonte/ A Gazeta do Acre