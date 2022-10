Entra em cartaz no Cine Araújo o terror ‘convite mladito’; confira

- Publicidade -

“A Luz do Demônio” está com pré-venda aberta e “Adão Negro” e “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda” continuam em cartaz

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, traz um novo filme para o catálogo e esse é perfeito para os cinéfilos que amam filmes de terror.

Em “Convite Maldito”, após um teste de DNA, Evie tem notícias de um primo distante e, melhor ainda, recebe um convite para um casamento luxuoso no campo. No entanto, pouco depois de chegar, Evie descobre a terrível verdade por trás do evento.

Além da estreia, os fãs de Coldplay podem assistir ao show da nova turnê da banda ao vivo nas telas do Cine Araújo. A transmissão ocorre nos dias 28 e 29 de outubro, respectivamente, sexta e sábado. E não para por aí, Halloween Ends e Sorria também continuam em cartaz.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h30

SALA 01 – (2D) – CONVITE MALDITO – DUBLADO

TERROR – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15, 19h30 e 21h45

____________________________________

SALA 02 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h

Diariamente: 16h30, 19h e 21h30

____________________________________

SALA 03 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI, DOM E SEG: 15h45, 18h15 e 20h45

SEX E SÁB: 15h30, 18h e 20h30

TER: 15h30

SALA 03 – (2D) – LUZ DO DEMÔNIO – DUBLADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TER: 19h e 21h

____________________________________

SALA 04 (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI, DOM, SEG, TER E QUA: 15h, 17h30 e 20h

SEX E SÁB: 15h e 22h

SALA 04 – (2D) – SHOW COLDPLAY – Live Broadcast

150 MIN

DIAS 28 E 29/10/22, SEX E SÁB: 19h

____________________________________

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h e 19h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – LEGENDADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

____________________________________

SALA 06 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 14h30

TER: 15h15

SALA 06 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 16h45

TER: 17h30

SALA 06 – (2D) – CONVITE MALDITO – DUBLADO

TERROR – 105 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 19h

SALA 06 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 21h15

SALA 06 – (2D) – A LUZ DO DEMÔNIO – DUBLADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TER: 19h45

SALA 06 – (2D) – A LUZ DO DEMÔNIO – LEGENDADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TER: 22h

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO