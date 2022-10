Entenda por que você não recebe o vale-gás do Governo

- Publicidade -

Atualmente, o governo federal realiza o pagamento do Auxílio Gás para em torno de 5,6 milhões de famílias. Entretanto, de acordo com as regras, quase 30 milhões teriam direito a receber o benefício do vale-gás.

O Auxílio Gás foi criado para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social a comprarem o gás de cozinha. Em suma, o governo paga metade do valor do botijão a cada 2 meses.

Entretanto, milhões de outras famílias também estão inscritas no CadÚnico mas não recebem ovale-gás. O governo diz que não tem recursos suficientes para pagar o benefício a todos que têm direito e aguardam na fila e nem sequer há previsão de inclusão de novas famílias ao programa.

PEC quer dobrar o valor dovale-gás

Há uma Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que tramita no Congresso. Em suma, a mesma tem como objetivo, entre outras coisas, dobrar o valor pago atualmente pelovale-gás. Dessa forma, deve pagar o valor suficiente para comprar um botijão inteiro.

A PEC foi votada, e aprovada no Senado. A partir de agora, a PEC deve haver a votação na Câmara dos Deputados, durante essa semana. Apesar da alta no valor dovale-gás, a PEC não deve incluir novas famílias ao programa. Além disso, não deve alterar a periodicidade dos pagamentos, que atualmente acontece a cada dois meses.

