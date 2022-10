Enteado de 16 anos mata madrasta com mais de 30 golpes de faca

- Publicidade -

Janda Aparecida Batega, moradora na cidade de Taquaritinga, foi vítima de assassinato, cometido pelo enteado, adolescente, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo as primeiras informações colhidas, a polícia militar foi acionada por populares, para auxiliar um adolescente ferido na perna.

Assim que chegou ao local, constatou-se que o rapaz já havia sido socorrido e levado ao Pronto Atendimento pela ambulância do SAMU, para as devidas providências. Na UPA, o rapaz alegou que fora ferido pela madrasta, com quem teve uma briga.

Na casa onde moravam, os policiais encontraram o corpo de Janda caído na sala, com mais de trinta golpes de faca no tórax, braços e no rosto. A faca utilizada no crime foi apreendida no imóvel. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado e realizou os trabalhos necessários para auxiliar nas investigações.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia ao receber alta médica. Ele já possuía registro de apreensão por Ato Infracional de Tráfico e Furto.

O Juruá em Tempo