Enoque Fragoso é bicampeão brasileiro de boxe chinês; Acre tem ainda dois pódios

Melhor do Brasil, lutador acreano vence três lutas no Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, em Goiás. Davi Costa e Francisco Macário ficam em 3º no Sanda e Shuaijiao, respectivamente.

O kung fu acreano está em festa! Três atletas do estado competiram no 32º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, realizado em Goiânia (GO), entre os dias 12 e 16 de outubro, e conquistaram resultados expressivos: uma medalha de ouro que valeu bicampeonato de Sanda (boxe chinês) e duas medalhas de bronze, sendo uma no boxe chinês e uma no Shuaijiao (arte chinesa que tem como objetivo principal derrotar um oponente com técnicas de projeção).