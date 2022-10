Enfermeira fica gravemente ferida após acidente de trânsito em Rio Branco

- Publicidade -

O acidente ocorreu na noite da última terça-feira, 11 de setembro, na rua Otávio Rola, bairro conquista, capital Rio Branco.

A motociclista Eliane Mara da Silva Souza, 28 anos, trafegava sentido centro, quando colidiu contra um carro. Eliane ficou gravemente ferida.

Segundo informações, Eliane é enfermeira, atuante no pronto socorro de Rio Branco, e trafegava em uma motocicleta modelo Titan, cor preta, quando foi surpreendida por uma forte batida, o que provocou a queda violenta de Eliane.

Eliane caiu foi lançada ao asfalto, e teve uma fatura exposta na perna esquerda.

O motorista do carro que atingiu Eliane, evadiu-se do local sem prestar socorro a vítima.

Populares que passavam na hora do acidente, acionaram o (SAMU).

A vítima foi levada para o pronto socorro de Rio Branco.

A polícia esteve no local do acidente, e através de Informações de testemunhas, os policiais identificaram a placa do veículo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.