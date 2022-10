Energisa reúne especialistas e startups para debate sobre uso de dados e inovação aberta no setor elétrico

- Publicidade -

Grupo, que investe R$ 150 milhões em inovação este ano, é a empresa de energia mais inovadora do país, segundo Anuário Época 360º 2022, e uma das top 20 em inovação aberta, de acordo com a 100 Open Corps

Evento acontece na terça-feira (25), no Google for Startups, um dos principais polos de inovação do país, com transmissão online

O Grupo Energisa, em parceria com o Portal Startups, irá promover, nesta terça-feira, 25 de outubro, às 9h (horário de Brasília), no Google for Startups, o evento “Metamorfose”. Voltada para entender como o setor elétrico e o mercado de startups podem buscar sinergias com foco em inovação, a iniciativa visa atrair startups, institutos de pesquisa e empreendedores para alavancar as transformações disruptivas que acontecerão no setor energético nos próximos anos.

A programação começa com o debate “Os desafios do relacionamento entre startups e corporações no setor elétrico”, com participação de Lucas Pinz, diretor de Estratégia, Inovação e Novos negócios da Energisa; Gustavo Brigatto, fundador e editor-chefe do Startups, e Priscilla Santos Aunica, COO e diretora de customer success da Aunica. O evento continua com Francisco Setúbal, Head do Energisa Digital Labs e Cezar Taurion, Investidor e mentor de startups, discutindo “A cultura data-driven e a revolução na tomada de decisão”. O painel “Inovação aberta como alavanca de transformação das corporações” encerra o evento, com participação de Alexandre Castro, gerente de inovação da Energisa, e Bruno Rondani, fundador e CEO da 100 Open Startups.

“A inovação aberta tem sido um dos pilares para o desenvolvimento dos negócios do Grupo Energisa. O investimento de R$ 150 milhões por ano acontece em projetos especiais, de pesquisa e desenvolvimento e de experimentação, especialmente ligados a temas como inteligência artificial, recursos energéticos distribuídos, eficiência energética e operacional” conta Lucas Pinz, diretor de Estratégia, Inovação e Novos Negócios da empresa. “Criamos e lançamos produtos que são, inclusive, adquiridos por empresas de energia de outros países. Trabalhamos para causar impacto positivo no setor. Para tudo isso, a conexão com startups e o ecossistema de inovação é fundamental”, completa.

Serviço

9h30 – Desafios do relacionamento entre startups e corporações no setor elétrico

Lucas Pinz – diretor de estratégia, inovação e novos negócios da Energisa

Gustavo Brigatto – Fundador e editor-chefe do Startups

Priscilla Santos Aunica – COO e Diretora de Customer Success da Aunica

10h – Cultura data-driven: a revolução na tomada de decisão

Francisco Setúbal – head do Energisa Digital Labs

Cezar Taurion – investidor e mentor de startups, advisor de diversas corporate ventures

10h45 – Inovação aberta como alavanca de transformação das corporações

Alexandre Castro – gerente de inovação da Energisa

Bruno Rondani – fundador e CEO da 100 Open Startups

Local: Google for Startups – Rua Coronel Oscar Porto 70, Paraíso, SP.

O evento contará com transmissão ao vivo no www.youtube.com/startupscombr

A presença por ser confirmada pelo whatsapp (11) 91342-1597

Ascom